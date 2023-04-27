На ИННОПРОМе в Узбекистане тюменская делегация заключила контрактов на 42 млн рублей

Узбекистан – один из наших стратегических партнеров Тюменской области, что подтвердила международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Об этом заявил губернатор Александр Моор, подводя итоги работы делегации региона, находящейся в Ташкенте.

«По итогам работы тюменской делегации на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» подписаны контракты на общую сумму 42 миллиона рублей. И это только начало. Товарооборот между Тюменской областью и Республикой Узбекистан растет» – подчеркнул губернатор.

Выступая на сессии «Международные технологические партнерства в ТЭК: вызовы и возможности», Александр Моор отметил: «На территории большой Тюменской области добывается более 55 процентов нефти и 86 процентов газа от всей добычи в России. Вместе с тем, помимо непосредственной добычи, в Тюменской области сосредоточены ключевые научно-исследовательские и проектные центры крупнейших нефтегазовых компаний. Все это дополнено деятельностью более шестидесяти промышленных и сервисных предприятий».

Глава региона сообщил, что тюменские предприятия создают продукцию и технологии, конкурентные мировым лидерам рынка: «Объемы закупок крупнейших нефтегазовых компаний у предприятий региона по итогам 2022 года превысили 200 миллиардов рублей – почти на четверть выше допандемийного уровня».

В регионе сделали акцент на развитии собственных импортонезависимых продуктов и технологий, разработали целую линейку инструментов поддержки промышленности, выстроили альтернативные кооперационные цепочки. Для этого в Тюменской области создан нефтегазовый кластер, пояснил губернатор.

Александр Моор пригласил официальную делегацию Республики Узбекистан принять участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. У наших стран хороший потенциал для развития взаимовыгодного делового сотрудничества, и у нас есть все инструменты для его реализации».