В третьем конкурсе грантов губернатора Тюменской области будут участвовать 166 проектов

В Тюменской области завершился прием заявок на участие в третьем конкурсе грантов губернатора на развитие гражданского общества. По данным на 18 апреля, к участию в конкурсе допущено 166 заявок, сообщает региональный департамент соцразвития.

Получить гранты губернатора Тюменской области смогут тюменские социально ориентированные некоммерческие организации. На реализацию социально значимых проектов в 2023 году выделяются суммы в размере от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. С учетом средств, поступивших от Фонда президентских грантов, общая сумма конкурса составляет более 85 миллионов рублей.

НКО могли представить на конкурс проекты по 11 направлениям, среди которых: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; охрана окружающей среды и защита животных; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных проектов и другие.

Более 40 членов объединенного экспертного совета приступят к независимой экспертизе проектов с 24 апреля. Процедура экспертизы будет проходить в электронной форме на платформе конкурса.

Оценка продлится до конца мая, а итоги конкурса будут объявлены до 1 июня. С 13 июня предполагается начать процедуру подписания соглашений с победителями конкурса. Уже с 1 июля начнется реализация инициатив, получивших поддержку.