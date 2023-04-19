Сельское хозяйство Тюменской области пройдет цифровую трансформацию

Ход реализации региональной Стратегии цифровой трансформации по итогам 2022 года обсудили в Тюмени. Заседание комиссии по цифровому развитию провел губернатор Александр Моор, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Регион входит в число лидеров цифровой трансформации – общий уровень «цифровой зрелости» Тюменской области по итогам прошлого года составил 78 процентов.

До 2024 года в Стратегию региона включены 54 проекта по внедрению цифровых технологий в 12 ключевых отраслях и направлениях. Наибольшее число инициатив реализуется в области государственного управления, здравоохранения, образования и социальной сфере.

Так, работа электронных сервисов в сфере здравоохранения позволяет гражданам максимально сократить время на получение услуг. Все массовые социально значимые услуги Тюменской области переведены в электронный вид. Школы региона подключены к федеральному порталу «Моя школа», что позволяет создать равные условия получения качественного образования и обеспечить бесплатный доступ к цифровому образовательному контенту.

В ходе заседания комиссия приняла решение о включении в состав ключевых направлений Стратегии отрасли сельского хозяйства, так как применяемые в АПК и рыбохозяйственном комплексе цифровые технологии служат росту производства и сбыта продукции, увеличивают конкурентоспособность сельхозпредприятий.