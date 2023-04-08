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​Пожилые супружеские пары Тюменской области получают выплаты к юбилею брака

720 семейных пар в Тюменской области получили выплату к юбилею брака

​Пожилые супружеские пары Тюменской области получают выплаты к юбилею брака
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области за 1 квартал 2023 года более 720 семейных пар получили единовременную выплату в связи с юбилеем заключения брака. Общая сумма субсидий составила свыше 16 млн рублей.

В 2022 году губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение о введении единовременной выплаты супружеским парам в связи с юбилейной датой заключения брака. Супружеские пары могут получить выплату к любой из круглых дат, начиная с 50-летнего юбилея.

Размер выплаты определяется по продолжительности совместной супружеской жизни. В связи с 50-летним юбилеем положена выплата в размере 20 тысяч рублей, 55 лет – 25 тысяч, 60 лет – 30 тысяч, 65 лет – 35 тысяч, 70 лет – 40 тысяч и 75 лет совместной жизни – 45 тысяч рублей.

Обратиться за единовременной выплатой можно не ранее чем за 1 месяц до наступления даты юбилея супружеской жизни, но не позднее 12 месяцев после дня юбилея. Супруги должны иметь российское гражданство и прожить в Тюменской области не менее 5 лет подряд на дату обращения.

Чтобы получить единовременную выплату, одному из супругов лично или его представителю необходимо подать заявление через МФЦ, через учреждение социального обслуживания населения по месту жительства, либо через портал услуг Тюменской области.


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08 апреля в 14:08, просмотров: 553, комментариев: 0
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