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Спрос на новостройки в России вырос почти на 5% с начала года

На 4,8% вырос спрос на новостройки в России с начала года

Спрос на новостройки в России вырос почти на 5% с начала года
Фото: pixabay

Спрос на новостройки в России по итогам первого квартала 2023 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом предложение в новостройках увеличилось за год в среднем на 49,9%, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

Больше всего спрос на новостройки вырос в Омске (+50,8%), Севастополе (+42,3%) и Казани (+33,8%), а снизился сильнее всего в Москве (-37%), Тюмени (-7,3%) и Красноярске (-4,8%).

Стоимость квадратного метра в новостройках по всей стране увеличилась в среднем на 0,5%. Сильнее всего «квадрат» подорожал в Краснодаре (+12,9%) и Челябинске (+9,4%), а подешевел - в Севастополе (-8,7%), Санкт-Петербурге (-2,8%) и Калининграде (-2,4%).

По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, спрос на новостройки в I квартале «подогревался» продлением льготной ипотеки, «хоть и с увеличенной ставкой, субсидированной от застройщиков ставкой и скидками».


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Сегодня в 15:40, просмотров: 130, комментариев: 0
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