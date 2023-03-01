«Известия»: скорость мобильного интернета в российских регионах снизилась на 7%

Скорость мобильного интернета в российских регионах в феврале снизилась в среднем на 7% по сравнению с февралем прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании TelecomDaily. Проведенные замеры показали, что скорость снизилась до около 18,3 Мбит/с. Исключением оказалась Москва, где мобильный интернет, напротив, ускорился на 32% до 34,7 Мбит/с.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, такая динамика связана с возникшим из-за прекращения поставок дефицитом сетевого оборудования: операторы стремятся ставить новые базовые станции в крупных городах, поскольку там больше всего клиентов. Кроме того, сложности со связью в Москве и Санкт-Петербурге грозят оператору имиджевыми проблемами, в то время как «никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20–30%», добавил эксперт. Он выразил мнение, что разрыв в качестве доступа к интернету может продолжить увеличиваться.

В Минцифры, куда издание обратилось за комментарием, не зафиксировали замедления мобильного интернета. По данным ведомства, скорость такого соединения у операторов «большой четверки» в Москве выросла на 18%, а в регионах – на 14%.