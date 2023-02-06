В январе в Тюменской области ввели в эксплуатацию 238 тысяч «квадратов» жилья

По оперативным данным Главного управления строительства Тюменской области за январь 2023 года введено в эксплуатацию 237,593 тысячи квадратных метров жилья. Это почти на треть больше, чем было введено в январе 2022 года.

«В этом году прогнозируются такие же высокие объёмы ввода жилья, как и в прошлом строительном сезоне, когда в регионе был поставлен своеобразный рекорд. Учитывая первичные данные, можно сказать, что цель регионального проекта «Жильё» в 2023 году вполне достижима», – считает заместитель начальника Главного управления строительства, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.

В многоквартирных домах застройщиками сдано почти 149 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 63 процента от общего ввода. 88,6 тысячи квадратных метров или 37 процентов – зарегистрировано в сфере индивидуального жилищного строительства.

Уже в начале года тюменские застройщики получили десять разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью жилья 32,389 тысячи квадратных метров. В настоящий момент в регионе на стадии строительства находятся 311 многоквартирных домов общей площадью жилья 3,4 млн «квадратов».