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​Александр Моор принял участие в открытии новой столовой ТВВИКУ

В Тюменском военно-инженерном училище открылась новая столовая

​Александр Моор принял участие в открытии новой столовой ТВВИКУ
Фото: admtyumen.ru

В Тюменском высшем ордена Кутузова военно-инженерном командном училище им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ТВВИКУ) открылась новая столовая на 1200 мест. По словам губернатора Александра Моора, столовая стала первым объектом, введенным в строй в рамках реализации масштабной программы реконструкции материально-технической базы военного вуза.

«В 2020 году между правительством Тюменской области и Министерством обороны России было заключено соглашение о нашем участии в процессе поэтапной реконструкции ТВВИКУ на условиях софинансирования. Следующими объектами в рамках программы модернизации станут казарма, общежитие, спорткомплекс и стадион. После завершения реализации этого проекта мы получим фактически новое училище», – сказал Александр Моор.

Начальник училища генерал-майор Дмитрий Евмененко отметил отличный уровень взаимодействия между правительством Тюменской области и командованием училища. Он подчеркнул: «Сегодняшнее событие имеет очень большое значение для организации образовательного процесса. Ведь от питания курсанта зависит его настроение, желание учиться, получать знания».

Новая столовая оснащена новейшим оборудованием и соответствует самым современным требованиям к организации питания личного состава. Как рассказала начальник продовольственной службы ТВВИКУ старший лейтенант Наталья Белоконь, теперь у военнослужащих есть возможность выбирать между блюдами, приготовленными из говядины, свинины или курицы. Появились элементы «шведского стола». В столовой проводятся дни национальной кухни.

«Наше училище – гордость региона… Мы сделаем все необходимое для того, чтобы создать в училище достойные условия для получения военного образования», – заверил Александр Моор.


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