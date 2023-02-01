​В 2023 году в Тюмени отремонтируют шесть километров автомобильных дорог

В 2023 году в Тюмени отремонтируют порядка шести километров автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Уже определены подрядные организации и заключен контракт на выполнение ремонта объектов, сообщается в официальной группе «Дороги Тюменской области» в VK.

Дорожники отремонтируют участки улиц Пролетарская, Щербакова, Энергетиков и 30 лет Победы. Им предстоит заменить асфальтобетонное покрытие на площади более 81 000 квадратных метров. Также запланировано обустройство пешеходных переходов, ремонт тротуаров, остановочных пунктов, перильных ограждений, установка недостающих дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Ремонтные работы стартуют после 20 апреля. Сейчас подрядные организации закупают все необходимые материалы и зайдут на объекты после того, как оттает грунт и установится погода с положительными температурами.

Всего в Тюменском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году будет отремонтировано 107 улиц. В том числе планируется ремонт переходных зон деформационных швов путепровода на Обходе г. Тюмени с помощью современного материала полимербетона.