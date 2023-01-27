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​Предприниматели Тюменской области посетили с бизнес-миссией Азербайджан

Тюменская области представила высокотехнологичные разработки Нефтегазового кластера в Азербайджане

​Предприниматели Тюменской области посетили с бизнес-миссией Азербайджан
Фото: vk.com/export.tyumen

С 24 по 27 января делегация из Тюменской области посетила Азербайджан с бизнес-миссией, организованной Центром поддержки экспорта Тюменской области.

В делегацию вошли представители Торгово-промышленной палаты Тюменской области, Ассоциации «Нефтегазовый кластер», а также руководители предприятий «МИМ» (производство медицинских изделий), «Водолей» (производство соединительных деталей трубопроводов), «ИнКлиК» (бизнес-аналитика для ритейла, производства и дистрибуции), Завода безалкогольных напитков «Био Век».

24 января в Баку в офисе представительства Российского экспортного центра состоялась встреча с делегацией под руководством начальника управления инвестиций, продвижения и внешних связей департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Александра Горлатова.

Представители бизнес-миссии региона представили высокотехнологичные разработки членов Нефтегазового кластера. Особое внимание уделили компаниям кластера, которые занимаются производством нефтехимии, буровых и тампонажных растворов и систем телеметрии.

Александр Горлатов также отметил потенциал и возможности предпринимателей Тюменской области не только в нефтегазовой отрасли, но и в пищевой, строительной и IT отраслях.Он рассказал о новой модели взаимодействия Тюменской области с Азербайджанской Республикой, ориентированной, в первую очередь, на потребности местных партнеров, индивидуальный подход и готовность к различным форматам сотрудничества.

В рамках бизнес-миссии состоялись деловые встречи и переговоры с потенциальными покупателями и партнерами, посещение свободной экономической зоны «Алят» и Сумгаитского химического промышленного парка, а также визиты на профильные азербайджанские предприятия.


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Сегодня в 21:58, просмотров: 88, комментариев: 0
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