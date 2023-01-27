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​Тюменские эксперты и бизнесмены обсудили проблемы подбора кадров необходимой квалификации

Тюменская службы занятости готова выстроить образовательные программы под нужды предприятий

​Тюменские эксперты и бизнесмены обсудили проблемы подбора кадров необходимой квалификации
Фото: admtyumen.ru

В областном кадровом центре «Работа России» 26 января состоялась стратегическая сессия с представителями промышленного комплекса Тюменской области.

Представители бизнеса, образования и занятости населения в неформальной обстановке обсудили реальные проблемы, возникающие при подборе кадров необходимой квалификации.

О том, какие привилегии дает работодателям партнерство с органами службы занятости, рассказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров. Он представил все имеющиеся сервисы и мероприятия активной политики занятости, а также федеральные меры поддержки, направленные на снижение напряженности на рынке труда.

Единая цифровая платформа «Работа России», внедренная в работу органов службы занятости, является крупным агрегатором резюме. Благодаря платформе работодатели абсолютно бесплатно могут самостоятельно осуществлять подбор кадров. Важно, что тут есть возможность находить сотрудников не только из числа жителей Тюменской области, но и готовых к переезду из других регионов.

Александр Сидоров заверил, что «служба занятости готова адаптировать программы и мероприятия под изменяющиеся условия экономики и потребности предприятий».

Президент союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области» Ольга Езикеева также отметила необходимость выработки совместных решений в подготовке кадров для промышленных предприятий.

Начальник отдела профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Татьяна Дубровина подтвердила, что образовательные организации готовы выстроить образовательную программу под конкретный запрос и подготовить специалистов, подходящих конкретному предприятию.

Представители тюменских промышленных предприятий отметили уровень сервисов службы занятости и выразили желание чаще проводить очные встречи.


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Сегодня в 21:37, просмотров: 102, комментариев: 0
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