Тюменский инвестиционный акселератор для муниципальных команд предложили транслировать на всю Россию

Опыт Тюменской области по проведению инвестиционных акселераторов для муниципальных команд нужно транслировать в другие регионы России. Такое мнение высказал вице-президент бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Богданов.

На презентации итогов третьего сезона инвестиционного акселератора муниципальных образований присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Инициатором проекта стала советник губернатора Тюменской области, президент региональной Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева. Дмитрий Богданов выступил главным трекером.

«Несколько тюменских предпринимателей из сельских муниципалитетов получат возможность принять участие в федеральных образовательных программах Российского союза промышленников и предпринимателей, а также получить по их итогам гранты, сообщил вице-президент бизнес-школы РСПП», – сообщили в пресс-службе главы региона.

Александр Моор в итоговом выступлении подчеркнул, что воплощая инвестпроекты в жизнь, необходимо понимать, что их количество и объем инвестиций – не самоцель, главное – рост благосостояния жителей муниципалитетов, а, следовательно, и региона в целом.

«Сейчас необходимо ориентироваться на внутренние резервы. В ближайшие десять лет единственный ресурс, на который могут рассчитывать, как регион, так и страна, – это наши предприниматели», – заявил губернатор.

Глава региона поставил задачу перевести муниципальный инвестиционный акселератор на уровень регулярной управленческой практики.