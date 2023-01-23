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​Новую амбулаторию в тюменском селе оборудовали современным оборудованием

В селе Борки открылась новая амбулатория

​Новую амбулаторию в тюменском селе оборудовали современным оборудованием
Фото: admtyumen.ru

Медицина становится ближе к сельчанам Тюменской области. Накануне новая амбулатория, оборудованная по последнему слову техники, открылась в селе Борки Тюменского района. На 300 «квадратах» прием ведут терапевт, педиатр, гинеколог, зубной врач, акушерка и фельдшер. Вскоре начнут работу дневной стационар на три койки и кабинет функциональной диагностики, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова обратила внимание на оборудование амбулатории: «Теперь сельские медики могут использовать цифровую систему передачи данных, а пациентам доступны телемедицинские консультации специалистов ведущих клиник региона».

Важно, что для обеспечения сельских медучреждений Тюменского района необходимыми кадрами активно используются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«По первой из них в 2022 году привлекли 14 врачей, которые получили единовременные выплаты по одному миллиону рублей, по второй – четырех фельдшеров, которые получили по пятьсот тысяч рублей», – сообщил он. При этом администрация Тюменского района содействует в обеспечении молодых специалистов жильем», – рассказал главный врач областной больницы № 19 Мигран Мартиросян.

Амбулатория обслуживает более четырех тысяч человек, в том числе около тысячи детей. Строительство нового здания началось в июне 2022 года в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Особое значение развития медицины на селе не раз подчеркивал губернатор Тюменской области Александр Моор. В послании Тюменской областной думе он заявил: обеспечение доступности и качества первичной медицинской помощи – одно из важнейших направлений деятельности регионального правительства. В 2023 году реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения обязательно будет продолжена, заверил глава региона», – подчеркнули в депздраве.


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23 января в 22:26, просмотров: 135, комментариев: 0
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