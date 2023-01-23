На поиск работы у российских женщин уходит больше времени, чем у мужчин

Около 50% от числа безработных в России составляют женщины. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Если взять нашу экономику, 49,4%, во всяком случае такая цифра зафиксирована в национальной стратегии, составляет сегодня женская безработица», – цитирует Останину «Интерфакс».

Она добавила, что на поиск работы у женщин уходит значительно больше времени, чем у мужчин. В среднем - семь месяцев.

По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной, по уровню зарплаты женщины еще отстают от мужчин. Несмотря на то, что разрыв в заработной плате сокращается, он по-прежнему остается на высоком уровне – почти 28%.

По данным Росстата, уровень безработицы в России впервые с 1991 года снизился до нового исторического минимума и составил 3,7% в ноябре 2022 года, пишут «Ведомости». При этом уровень безработицы среди женщин оказался выше, чем среди мужчин - 3,9% против 3,5%. Также уровень безработицы среди сельских жителей превысил этот показатель среди горожан - 5,1% против 3,2%.