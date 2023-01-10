Российский рынок новых легковых авто сократился на 59% в 2022 году

Минувший год стал одним из худших для российского авторынка. За год было продано 626,3 тыс. новых легковых автомобилей — это на 59% меньше, чем в 2021 году. Об этом говорится в данных «Паспорта промышленного консалтинга» (ППК) – совместного предприятия аналитического агентства «Автостат» и системы электронных паспортов транспортных средств. Рынок легковушек в России, таким образом, за прошедший год откатился к уровням второй половины 1990-х годов, отмечают «Ведомости».

Самой продаваемой маркой в декабре стала Lada. За ней идут китайские авто — Chery, Geely и Haval. Из прежних лидеров в пятерке осталась только корейская Kia.