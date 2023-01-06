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В России планируют усложнить получение гражданства через фиктивный брак

МВД РФ готовит законопроект, который усложнит заключение фиктивных браков с мигрантами

В России планируют усложнить получение гражданства через фиктивный брак
Фото: unsplash.com

МВД усложнит заключение фиктивных браков с мигрантами для получения ими гражданства, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что на данный момент готовится специальный законопроект.

«В настоящее время МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ», – приводит агентство слова Волк.

Согласно данным, за 2022 год органы МВД по всей стране приняли около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в РФ на основе решений судов о недействительности их брака, заключенного с россиянами.


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06 января в 16:00, просмотров: 1139, комментариев: 0
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