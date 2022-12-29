90% россиян намерены потратить на новогодний стол не больше 10 тысяч рублей

Почти 90% россиян хотят потратить на новогодний стол не более 10 тыс. рублей. Это следует из результатов совместного исследования онлайн-сервиса «СберМаркет» и исследовательского агентства «Русопрос». В опросе приняли участие 1000 человек из крупных городов России.

Закупить продукты более чем на 15 тыс. рублей планируют только 10% респондентов. При этом большинство предпочитают готовить блюда самостоятельно, заказывать доставку будут лишь 3% опрошенных.

В лидерах среди домашних блюд на Новый год - оливье и бутерброды с красной икрой. Эти угощения будут на столе у большинства россиян. Также на новогоднем столе у большинства опрошенных появятся фрукты, овощи, мясо, сыр и колбасы. Еще у 60% опрошенных запланирован десерт.

Что касается напитков, то 40% респондентов намерены купить красное и белое вино. Мужчины будут пить крепкий алкоголь, в частности чачу и текилу. Встретить Новый год без спиртного собираются 11% опрошенных мужчин и 14% женщин.

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