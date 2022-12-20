Сахалин и Чукотка возглавили рейтинг «самых пьющих» регионов

Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область по итогам этого года вошли в тройку «самых пьющих» российских регионов. Об этом сообщил лидер движения «Трезвая Россия» и депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Самый пьющий регион в этом году — это Сахалинская область, потом у нас идет Чукотский автономный округ, потом — Курганская область, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Коми, Кировская область, Республика Алтай, Архангельская область», – сказал он в комментарии ТАСС.

Самыми трезвыми субъектами в России стали Чечня, Дагестан и Ингушетия. Москва в данном перечне заняла 18-ю строчку, а Санкт-Петербург – 12-ю.

Рейтинг составляется ежегодно с 2015 года на основе данных об умерших из-за отравления алкоголем, больных алкоголизмом на учете, а также преступлениях, которые совершили лица в состоянии алкогольного опьянения.