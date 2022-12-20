Житель Сургута обвиняется в попытке убить бывшую возлюбленную из ревности

В Сургуте возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Обвиняемым по делу проходит 32-летний житель города, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло утром 16 декабря. По версии следствия, обвиняемый решил убить 35-летнюю возлюбленную из ревности и мести за прекращение отношений.

«Повредив запертую входную дверь, он проник в помещение магазина, расположенного по проспекту Ленина города Сургута, где нанес не менее двух ударов ножом в область шеи 35-летней сургутянке, после чего с целью удушения сдавил ее шею руками», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Остановить злоумышленника помогли работники магазина. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива.

Буйного сургутянина заключили под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.