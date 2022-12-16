Тюменские предприниматели налаживают бизнес-связи с Арменией

В Армении работала делегация из Тюменской области. Бизнес-миссия организована Центром поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В состав бизнес-делегации вошли компании, ориентированные на импорт и на экспорт: разработчик и интегратор системы аналитики в ритейле и производстве ООО «ИнКЛиК»; лидер в области производства систем очистки сточных вод ООО «Топол-эко» Тура; производитель и поставщик мобильных зданий, вагон-домов, боксов и контейнеров ООО «Универсал Бизнес Групп»; производитель и поставщик высококачественных систем бурового и нефтепромыслового оборудования ООО «Бентек»; сеть магазинов мировых брендов ООО «Аксиома», а также инвесторы и индивидуальные предприниматели.

Тюменцы посетили исторический центр Еревана, где в Союзе строителей Армении состоялась деловая встреча. Участники обсудили вопросы сотрудничества с местными компаниями и возможность публикации тюменских компаний в специализированном журнале о строительстве.

В выездном формате прошли встречи В2В, рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области. Члены бизнес-миссии посетили местное швейное предприятие «Алекс Текстиль», изготавливающее одежду собственного бренда и работающее по заказу других крупных сетевых компаний. Были также организованы встречи с представителями продуктовых сетей «Hop Zovq» и «Mega Food».

У тюменской делегации состоялся деловой разговор с представителем Российского экспортного центра Вигеном Енокяном, в ходе которого стороны обсудили вопросы бизнес-партнерства с Республикой Арменией.