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​Модернизацию службы занятости Тюменской области оценили на федеральном уровне

Модернизация Тюменской службы занятости продолжается

​Модернизацию службы занятости Тюменской области оценили на федеральном уровне
Фото: admtyumen.ru

Федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» позволил провести многочисленные мероприятия по повышению эффективности службы занятости в Тюменской области.

За четыре года реализации проекта проведен капитальный и текущий ремонт кадровых центров «Работа России» в Ишиме, Тобольске и Тюмени. Рабочее пространство центров организовано по системе 5С. Проведено обучение персонала, в том числе основным принципам бережливого производства.

В кадровых центрах оптимизированы процессы оказания услуг. Запросы соискателей от простого поиска места работы постепенно сдвигаются к поиску возможностей для самореализации. В связи с этим центры занятости практикуют клиентоцентричный подход: услуги гражданам и работодателям оказываются комплексно в рамках жизненных и бизнес-ситуаций – 20 стандартных ситуаций внедрено в работу за четыре года.

Тюменская служба занятости ежегодно занимает лучшие позиции в рейтингах Минтруда РФ. По итогам работы 2019-2020 годов Тюменская область признана лидером модернизации службы занятости. Ишимский кадровый центр занял 2 место из 16 претендентов. В 2022 году во Всероссийском конкурсе «Лучший центр занятости населения» кадровый центр Тобольска занял 3 место.

Уровень регистрируемой безработицы – один из главных показателей эффективности деятельности органов службы занятости. В этом году он является одним из самых низких по УФО, вместе с тем превысили допандемийный уровень показатели трудоустройства граждан.

В следующем году процесс трансформации модели работы органов службы занятости будет продолжен, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.


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Сегодня в 22:24, просмотров: 106, комментариев: 0
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