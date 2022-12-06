Депутаты Госдумы выступили с предложением о выплате 13-пенсии перед Новым годом

Сегодня, 6 декабря, депутаты внесут законопроект в Госдуму о введении с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости. Об это рассказали в ТАСС со ссылкой на копию документа.

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия)», – говорится в проекте. Изменения предлагают внести в закон «О страховых пенсиях».

Депутаты отмечают, что, благодаря выплате, пенсионеры смогут отказаться от кредитов перед новогодними праздниками.