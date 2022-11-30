В РФ предупредили о возможном банкротстве каждого второго торгового центра

В РФ может закрыться каждый второй торговый центр. На данный момент, порядка 200 моллов выставлены на продажу. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка торговой недвижимости.

«Фактически сегодня каждый второй ТЦ под угрозой. Я исхожу из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента», — рассказал изданию президент Magic Group Александр Перемятов.

Управляющий Российского совета торговых центров Олег Войцеховский отметил, что число моллов, находящихся в банкротном и предбанкротном состоянии может вырасти до 300 объектов. Глава компании «Этерна» Дмитрий Томилин объяснил кризисное состояние ТЦ высокой закредитованностью и снижением доходов.