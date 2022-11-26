Евросоюз планирует включить использование 5G во время полета

В Европейском союзе сообщили о намерении распространить услуги 5G на самолетах. Представители ЕС хотят обеспечить пассажиров возможностью звонков и передачи данных на определенных частотах во время полета. Об этом сообщило издание «Bloomberg» со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

«5G предоставит инновационные услуги для людей и возможности роста для европейских компаний», — заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Отметим, что услуги связи будут работать со специальным сетевым оборудованием — пикосотой, которая соединяет бортовую сеть с землей через спутник.