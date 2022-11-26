Россияне чаще образуют пары с белорусами, украинцами и татарами

Каждый третий житель России является потомком двух и более этносов. Среди россиян 33% от брака между людьми разных национальностей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование медико-генетического центра Genotek.

«Выяснилось, что представители русского этноса чаще всего образуют пары и обзаводятся детьми с белорусами (22,6%), украинцами (20,3%), ашкеназскими евреями (14,9%), татарами (14,1%). Менее распространены союзы с мордвой (6,87%) и армянами (3,2%). Среди других народов, населяющих Россию, часто встречаются семьи, где один из родителей ашкеназский еврей, а другой — белорус или украинец», – отметили в издании.

Специалисты центра сообщили, что использовали выборку из генетической базы данных клиентов компании, изучив происхождение 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет. Так, ученые определили какие народы чаще других образуют смешанные семьи.