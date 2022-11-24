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Югорчане собрали на капремонт домов 23,5 млрд рублей

23,5 млрд рублей собрали жители ХМАО на капремонт своих домов

Югорчане собрали на капремонт домов 23,5 млрд рублей
Фото: pixabay

Свыше 23,5 млрд рублей собрали жители ХМАО за время действия программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2014-го по 2022 год. При этом долг перед фондом капремонта составил почти 1,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе организации.

Там также отметили, что собираемость платы за время действия программы выросла более чем в два раза: если в 2014 году она составляла 43%, то к 1 ноября 2022-го - уже 92,95%. Лучшая собираемость за весь период действия программы в Покачах – почти 96%, а также в Лангепасе, Югорске и Нефтеюганске – порядка 95%. Наименьшие показатели за все время реализации программы у Кондинского района - около 88%.

«Сегодня югорчане не доплатили порядка 1 миллиарда 784,5 миллионов рублей. Добавим, что в текущем году на капитальный ремонт многоквартирных домов в Югре направлено около 8,4 млрд. рублей. На эти средства планируется обновить 603 многоквартирника», - уточнили в пресс-службе фонда.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 79, комментариев: 0
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