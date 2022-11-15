ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает себя однозначно счастливым

35% россиян считают себя однозначно счастливыми, относят себя к таковым 46%. В той или иной мере счастливыми себя называют 81% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Этот показатель незначительно снизился с марта, когда счастливыми считали себя 83% россиян, и немного увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда доля таких ответов составила 79%, отмечают «Ведомости». Максимальный уровень счастья социологи зафиксировали в декабре 2017 года, когда с уверенностью счастливыми назвали себя 40% россиян и «скорее» счастливыми — 47%.

Не считают себя счастливыми 15% опрошенных, 4% не дали ответ.