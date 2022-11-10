Россияне оформили в октябре рекордное с 2017 года число кредитов на покупку товаров

В октябре в России заметно выросла выдача кредитов населению на покупку товаров (POS-кредитов). За месяц банки заключили с потребителями 1,29 млн таких договоров, что стало рекордом с декабря 2017 года. Объем предоставленных ссуд достиг 37,5 млрд руб. — это максимум с начала года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

По сравнению с сентябрем выдача потребкредитов в денежном выражении увеличилась на 30,7%, а в количественном — на 16,1%. Банки также увеличили средний размер одобряемых POS-кредитов: средний чек вырос на 12,6% и достиг 29,1 тыс. руб. против 25,8 тыс. руб. в сентябре. Отмечается, что это нетипичная динамика: в предыдущие годы в октябре не было столь большого интереса к кредитам.

Специалисты выразили мнение, что всплеск POS-кредитов обеспечил повышенный спрос россиян на определенные группы товаров. «Я затрудняюсь найти иное объяснение такому всплеску POS-кредитования, нежели объявленная частичная мобилизация», — отметила независимый эксперт Ольга Ульянова. Она допустила, что ссуды могли оформляться при покупке товаров, необходимых военнослужащим.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Почти сразу магазины зафиксировали рост спроса на обувь, одежду и товары, которые используются в походных условиях. Также, по данным ФАС, выявлялись «случаи существенного повышения стоимости» армейской экипировки и другой военной продукции.