Спрос на временных сотрудников вырос в России на фоне мобилизации

В России на фоне мобилизации вырос спрос на временных сотрудников. За первые две недели октября количество вакансий, предлагающих временную работу, увеличилось на 52% по сравнению с тем же периодом сентября. Прирост обнаружили аналитики HeadHunter, проследив динамику открытых вакансий, пишет РБК.

Чаще всего на условиях временного трудоустройства ищут курьеров (14% от общего числа таких вакансий), менеджеров по продажам, упаковщиков, водителей (по 7–8%), а также продавцов, операторов call-центров, учителей, врачей и программистов. Больше всего подобных вакансий обнаружилось в Москве (каждый пятый случай), а также в Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях и Краснодарском крае.

Спрос на временных сотрудников, по оценке экспертов, объясняется тем, что работодатели хотят заменить мобилизованных сотрудников на период их службы. Другая возможная причина роста числа временных вакансий — желание компаний оптимизировать рабочие места и адаптироваться под меняющиеся реалии рынка труда.