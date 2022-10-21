«Мой бизнес» и «Авито» стали партнерами для поддержки развития малого и среднего бизнеса

Тюменская область станет первым российским регионом, где предприниматели смогут получить полноценную поддержку по запуску и развитию собственного бизнеса на крупнейшей в России онлайн-платформе для коммерции «Авито». Центр «Мой бизнес» будет региональный оператором проекта в Тюмени.

Соответствующее соглашение о партнерстве подписали Центр «Мой бизнес» и компания «Авито», сообщает обласной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Разработка и запуск комплексных программ развития малого и среднего бизнеса –цель партнерства двух мощных компаний.

Центр «Мой бизнес» – ключевая площадка для поддержки и развития предпринимательства в регионе. Центр оказывает поддержку самозанятым, помогает стартапам и действующим предпринимателям, принимает участие в реализации проектов по развитию сельского бизнеса, реализует программы по развитию социального предпринимательства, оказывает помощь экспортерам, технологическим предприятиям.

Авито – лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Авито Доставка, которая интегрирована в сервис для удобного и безопасного заключения сделок, позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России.

Генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Николай Пуртов объяснил: «Сегодня мы дали старт большому совместному проекту по поддержке наших предпринимателей. Соглашение знаковое и направлено на улучшение сервисных услуг, рост продаж и расширение географии поставок. Совместные проекты с Авито будут полезны нашему бизнес-сообществу и благодаря такой практике число предпринимателей в регионе будет только расти».

Заместитель генерального директора «Авито» Иван Гузтакжеотметил: «Подписание соглашения с Тюменской областью является первым шагом для системного развития малого и среднего бизнеса на Авито в регионах. Мы надеемся, что этот опыт будет подхвачен и остальными регионами».

Для поддержки и развития предпринимательства в регионе будут организованы: помощь начинающим и опытным предпринимателям в регистрации и запуске бизнеса на Авито, консультации по использованию механизмов и инструментов продвижения бизнеса на платформе, а также проведение совместных маркетинговых и других образовательных мероприятий для компаний сегмента МСБ (малый и средний бизнес).

Предприниматели могут обратиться в Центр «Мой бизнес» Тюменской области до 31 декабря 2022 года. Там они получат консультации по вопросам использования механизмов для запуска и развития бизнеса в интернете. Авито, со своей стороны, проведет серию образовательных вебинаров по обучению особенностям работы на онлайн-платформе для представителей компаний МСБ.