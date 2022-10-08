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По факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ подтвердил факт взрыва на Крымском мосту

По факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента на Крымском мосту. Информация об этом появилась в официальных соцсетях ведомства.

«По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению», – заявили в СК.

Напомним, что инцидент произошел 8 октября рано утром. По предварительной информации, на автомобильной части моста произошел взрыв грузового автомобиля. Это повлекло за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 58, комментариев: 0
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