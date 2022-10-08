Следственный комитет РФ подтвердил факт взрыва на Крымском мосту

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента на Крымском мосту. Информация об этом появилась в официальных соцсетях ведомства.

«По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению», – заявили в СК.

Напомним, что инцидент произошел 8 октября рано утром. По предварительной информации, на автомобильной части моста произошел взрыв грузового автомобиля. Это повлекло за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.