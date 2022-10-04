Обжаловать решение о частичной мобилизации стало возможно через Госуслуги

На портале Госуслуг появилась форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации. Так, с помощью бота можно обжаловать решение или сообщить об иных проблемах.

«Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек», — говорится на портале.

Для обжалования понадобятся сведения о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Затем заявление будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете. Помимо этого, с помощью Госуслуг теперь можно записаться добровольцем.

Напоминаем, ранее стало известно, что 35 жителей Югры, ошибочно попавших под частичную мобилизацию, вернутся домой.