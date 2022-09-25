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Путин подписал пакет поправок о военной службе

Президент РФ подписал законы, ужесточающие уголовную ответственность за отказ участвовать в военных действиях

Путин подписал пакет поправок о военной службе
фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» опубликовали на официальном портале правовой информации.

Теперь, за дезертирство и неявку военнослужащих по призыву, отказ участвовать в боевых действиях и добровольную сдачу в плен можно получить до 10 лет лишения свободы. Также, в УК вводится новая статья «Мародерство», согласно которой за данное преступление будут наказывать сроком до 15 лет лишения свободы.

Помимо этого, ужесточается уголовная ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, нарушение правил службы, утрату военного имущества. Также, отягчающим обстоятельством будут считаться преступления, совершенные не только во время вооруженного конфликта, военных действий, но и в период мобилизации или военного положения.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 187, комментариев: 0
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