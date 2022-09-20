Новые загранпаспорта будут содержать персональные и биометрические данные его обладателя

В России с сегодняшнего дня возобновили прием документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Консульский департамент МИД России.

«С 20 сентября сегодняшнего дня возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет», - отметили на сайте ведомства.

В новом паспорте появится электронный носитель информации, в котором будут записаны персональные и биометрические данные его владельца.

Ранее, с 26 августа консульства РФ временно приостановили прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком до 10 лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя.