В 2023 году в Тюменской области новые объекты оборудуют системой видеонаблюдения

В первом полугодии 2023 года в Тюменской область к системе видеонаблюдения подключат новые объекты. Этот вопрос обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

«Участники рабочей группы обсудили вопросы развития информационных систем и их компонентов, входящих в состав контура АПК «Безопасный город». Суммарное количество вновь подключаемых камер видеонаблюдения составит более 350 единиц. Новые объекты планируют подключить к системе видеонаблюдения в первом полугодии 2023 года. На повестку рабочей группы были вынесены также вопросы развития правоохранительного сегмента и применения технологии домофонного видеонаблюдения», – рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Стоит отметить, что работа ведется в рамках подпрограммы «Развитие и совершенствование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которая является частью Государственной программы Тюменской области «Профилактика правонарушений».

К системе видеонаблюдения Тюменской области подключено более 3500 камер. Это позволяет обеспечивать безопасность в местах массового скопления людей, парках, скверах, площадях, во дворах жилых домов.