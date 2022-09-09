300 медпрепаратов нового поколения могут стать недоступны россиянам, выяснил «Коммерсантъ»

Около 300 медицинских препаратов нового поколения, которые сейчас разрабатывают международные фармкомпании, могут стать недоступны россиянам в ближайшие 10 лет. Об этом пишет «Коммерсанть» со ссылкой на исследование Центра по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

В числе недоступных рискуют оказаться препараты для борьбы с неизлечимыми заболеваниями, включая те, что могут изменить подход к лечению нескольких форм раковых заболеваний. Из-за того, что крупнейшие фармкомпании (Janssen, Novartis, Pfizer) приостановили деятельность в России, провести завершающий этап клинических исследований разрабатываемых препаратов не получится. А значит, нельзя будет зарегистрировать эти препараты в стране.

По словам руководителя центра Кирилла Пескова, наиболее богатый портфель разработок у Johnson & Johnson, Roche, Pfizer и AstraZeneca. Руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный отметил, что российские производители лекарств не в состоянии обеспечить рынок всеми аналогами иностранных препаратов.