На 62,4% сократились продажи новых автомобилей в России по сравнению с прошлым августом

В августе в России продали 41 698 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 62,4% меньше показателей аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По сравнению с июлем и июнем продажи автомобилей в августе, напротив, выросли. В первые летние месяцы в стране реализовали 32 412 и 27 761 машину соответственно. Что касается первых восьми месяцев 2022 года, то тут продажи упали на 60,7%, до 410 548 автомобилей, пишет РБК.

Основной причиной падения продаж стала нехватка автомобилей у дилеров. Исключением оказались китайские компании Haval (+26%) и Donfeng (+172%).

Лидером остается отечественный «АвтоВАЗ», продавший 18 087 новых машин, что всего на 7% меньше, чем годом ранее. На втором месте идет Kia с показателем 4 004 проданных автомобиля (-77%). Первую тройку замыкает китайский Haval с результатом 2 990 машин (+26%).