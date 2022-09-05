На 25% сократилось число вакансий в IT-отрасли в России

Число вакансий в IT-отрасли в России с начала года снизилось на 25%, со 114, 6 тыс. в январе до 85,2 тыс. в августе. Максимальное количество вакансий было в феврале — 126,9 тыс., после чего началось ежемесячное снижение. При этом количество резюме в этом направлении выросло с января по август на 55%, с 211,1 тыс. до 327 тыс. За аналогичный период прошлого года рост составил всего 12%. Об этом свидетельствуют данные опроса HeadHunter, которые приводит РБК.

По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, спрос на IT-специалистов сократился из-за того, что сотрудники зарубежных компаний весной и летом переходили на работу в российские компании. Поэтому большая часть вакансий оказалась заполнена. Он также отметил, что сокращение может быть вызвано сокращением экспорта IT-услуг из России.

Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина усчитает, что рост резюме связан с увеличением числа кандидатов на младшие позиции после прохождения популярных онлайн-курсов.

По мнению Валентина Макарова, такая ситуация продлится недолго: импортозамещение программных продуктов приведет к росту числа разработчиков. К тому же, уверен он, российский софт начнут экспортировать в «дружественные» страны.

В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сообщил, что 50–70 тысяч IT-специалистов покинули Россию. В рамках второй волны, по его словам, из страны могут уехать 70–100 тыс. человек.