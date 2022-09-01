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Треть обязательных проверок при техосмотре автомобиля отменили в России

Упрощенные правила техосмотра вступили в силу в России

Треть обязательных проверок при техосмотре автомобиля отменили в России
pixabay.com

В России с 1 сентября вступили в силу упрощенные правила техосмотра транспортных средств. Число обязательных проверок сократилось с 82 до 55 пунктов. Новые правила распространяются на легковые автомобили, автобусы и грузовики.

В частности, теперь при прохождении техосмотра не проверяется наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки (при этом их наличие по-прежнему требуется ППД), степень повреждения и коррозии тормозных трубок, а также уровень шума выхлопной системы и способности стеклоомывателя подавать жидкость на лобовое стекло. Отменяется и проверка работы штатного противоугонного устройства и наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов и др.

При этом введены новые требования. Теперь проверяются «подсос воздуха» или утечка выхлопных газов в обход «системы выпуска» (выпускного коллектора, глушителя, нейтрализатора), уточнил «Коммерсантъ». Длительность проверок осталась прежней: 10 минут для мотоциклов, 30 минут — для легковых автомобилей, от 59 до 72 минут — для автобусов и от 32 до 68 минут — для грузовиков.

Летом 2021 года в России приняли закон, который отменил обязательный техосмотр легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физлицам. Он касается легковых авто и мотоциклов, используемых в личных целях. Техосмотр остался обязательным для коммерческого транспорта: такси, автобусов и грузовиков. Также его по‑прежнему должны проходить владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если им нужно поставить транспортное средство на учет или изменить его конструкцию, а также сменить собственника.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 99, комментариев: 0
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