Президент РФ подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня»

Владимир Путин подписал указ о об учреждении в стране звания «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Об этом говорится в указе президента страны, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами России», — говорится в документе.

Также обладательницы награды получат единовременное поощрение в размере одного миллиона рублей, отмечается в указе главы государства.

Отметим, что высшее звание и орден «Мать-героиня» были учреждены в СССР в 1944 году, однако после распада Советского Союза эта награда перестала вручаться.