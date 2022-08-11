2,5 млн заграничных паспортов оформили россияне с января по июнь

С января по июнь россияне оформили почти 2,5 млн заграничных паспортов. Это на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – тогда загранпаспорта получили 1,7 млн человек. Это следует из сведений о миграционной ситуации в Российской Федерации, опубликованных МВД, пишет РБК.

В разрезе по месяцам пик по оформлению загранпаспортов пришелся на март. За этот месяц документы получили 553 тыс. человек, что на 36% больше, чем в феврале (238 тыс.). В апреле и мае число оформленных документов снижалось, в июне выросло — до 446 тыс. загранпаспортов, однако не превысило показатель апреля почти в 470 тыс. документов.

Число выданных за январь — июнь загранпаспортов оказалось самым большим за последние три года и превысило количество паспортов, оформленных за тот же период в 2021-м, 2020-м и 2019 году. На количество в 2021 и 2020 годах влияние оказала пандемия коронавируса, поэтому сравнение с ними не показательно, уточнило издание.