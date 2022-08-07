В ЯНАО после опрокидывания лодки погибла двухлетняя девочка

В ЯНАО перевернулась лодка – шестеро человек пострадали, трое погибли. Среди умерших числится двухлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Известно, что инцидент произошел в Тазовском районе на реке Еряяха. В лодке находились пятеро взрослых и четверо детей. По предварительной информации, судно перевернулось из-за перегруза и неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что ранее в районе Нягани произошел подобный случай – ночью 4 июля опрокинулась лодка, в которой находились шесть человек. Судоводитель не смог выбраться из воды.