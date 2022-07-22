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В России разрешат бесплатно раздавать населению продукты с истекающим сроком годности

Минпромторг поддержал идею передачи россиянам продуктов с истекающим сроком годности

В России разрешат бесплатно раздавать населению продукты с истекающим сроком годности
pixabay.com

Минпромторг поддержал идею продуктовой благотворительности в России. Согласно инициативе, торговые сети смогут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности нуждающимся, пишут «Известия».

«По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год», — пояснили в Минпромторге.

Уточняется, что вопрос требует обсуждения с ФНС, поскольку этот вид операций нужно освободить от НДС. По этой причине сейчас ретейлерам проще списать товары, чем отдавать их бесплатно.

Инициативу также поддержал Минэкономразвития. Там рассказали, что каждый год в России образуется более 17 млн т пищевых отходов. В ведомстве считают, что, помимо социальной стороны вопроса, инициатива важна с экологической точки зрения.


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Сегодня в 12:54, просмотров: 96, комментариев: 0
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