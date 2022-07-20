Александр Моор: у региона есть шанс выйти на лидерские позиции в мире по некоторым направления ИТ-сферы

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что у региона есть шанс выйти на лидерские позиции в мире по некоторым направления ИТ-сферы. В качестве примера он привел компанию «Объединения когнитивных ассоциативных систем» (ОКАС).

«Тюменские специалисты из «Объединения когнитивных ассоциативных систем», сокращенно ОКАС, работают на одном из самых сложных направлений IT-отрасли. Они разрабатывают и внедряют нейросетевые системы искусственного интеллекта. Проще говоря, учат компьютерные программы понимать людей, разговаривать с ними, отвечать на вопросы, хранить и предоставлять информацию. Это один из главных трендов отрасли. Диалоговые системы ОКАС уже могут отвечать на сотни тысяч разных вопросов», - рассказал губернатор в соцсети.

За шесть лет работы штат компании вырос с четырех до сотни человек. Среди сотрудников 20 школьников. Среди заказчиков тюменской IT-компании – «СИБУР-Холдинг», «Россети», банки, федеральные и региональные органы власти.

«ОКАС создала голосовой ассистент для ситуационного центра правительства РФ, диалоговые системы для Тюменской, Свердловской, Новгородской областей, Алтая, Якутии и других регионов», - добавил губернатор. И заключил: «IT – это одна из отраслей, где пока высока доля импортных технологий. Но благодаря таким компаниям, как ОКАС, мы способны обеспечить суверенитет, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире».

В пресс-службе главы региона добавили, что в Тюменской области идет активная работа по подготовке квалифицированных специалистов по информационным технологиям: порядка 5 тысяч 500 тюменских школьников бесплатно обучаются программированию.