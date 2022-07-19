У тюменки изъяли незадекларированные деньги, которые она пыталась увезти в Азербайджан

Жительница Тюмени пыталась вывезти из России более миллиона рублей в ручной клади. Деньги женщина не задекларировала. Нарушительница прошла регистрацию на рейс «Тюмень-Баку» и следовала через «зеленый» коридор зала вылета, где ее остановили сотрудники таможни.

«В ходе устного опроса выяснилось, что с собой в Республику Азербайджан пассажирка планирует вывезти наличные денежные средства в размере 1 млн 260 тысяч рублей. Такая сумма является превышением установленной законодательством нормы провоза без обязательного письменного декларирования. На момент задержания, по курсу ЦБ России 675 тысяч российских рублей оказались предметом правонарушения», – рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Рощино Тюменской таможни Андрей Беньковский.

После завершения таможенного контроля 585 тысяч рублей, что в эквиваленте составило 10 тысяч долларов США, были возвращены нарушительнице под расписку. По факту недекларирования наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС и подлежащих письменному декларированию, таможенниками возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП РФ. Незадекларированная валюта изъята. Материалы дела направлены в суд.