Журналисты выяснили, каких артистов запретили в России – в списке 30 имен

«Фонтанка» опубликовала список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы сочтены нежелательными. Этот документ, по данным издания, распространяют среди промоутеров.
«У одних перечисленных в нем музыкантов и правда были сложности с организацией концертов после начала специальной военной операции (в связи с их позицией), другие просто покинули страну. Список предоставлен одним из музыкантов, обнаруживших себя в стоп-листе», — пишет издание.
«Фонтанка» связалась с некоторыми организаторами концертов. Большинство отказались от комментариев, но один из промоутеров все же подтвердил существование черного списка.
В списке оказались 30 артистов:
рэп-исполнитель Нойз МС (Алексеев Иван);
рэп-исполнитель Оксимирон (Федоров Мирон);
группа «ДДТ» (солист Шевчук Юрий);
группа «Машина времени» (солист Макаревич Андрей);
группа «Аквариум» (солист Гребенщиков Борис);
группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей);
группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор);
группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей);
певица Земфира (Рамазанова Земфира);
певец Меладзе Валерий;
Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»);
группа «Anacondaz» (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей);
группа «Louna» (солистка Геворкян Лусинэ);
группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир);
группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим);
группа «Кровосток» (солист Черняк Антон);
группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий);
группа «2Маши» (солист Зайцева Мария);
певица Манижа (Сангин Манижа);
певица Монеточка (Гырдымова Елизавета);
певица Гречка (Иванова Анастасия);
рэп-исполнитель Face (Дремин Иван) (признан Минюстом РФ иностранным агентом);
рэп-исполнитель Моргенштерн (Моргенштерн Алишер) (признан Минюстом РФ иностранным агентом);
группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия);
группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья);
певец «Вася Обломов» (Гончаров Василий);
рэп-исполнитель Лигалайз (Меньшиков Андрей);
певица Дора (Шиханова Дарья);
группа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера);
певица Муся Тотибадзе (Тотибадзе Мария).