Жительница Тюмени бросила свою больную собаку в ветклинике из-за цены обследования

Жительница Тюмени бросила свою больную собаку в ветклинике, не пожелав заплатить за обследование – информация об этом появилась в телеграм-канале SHOT. По словам представителей новостного портала, горожанка принесла питомца с парализованными задними лапами на обследование. Когда женщине выставили чек в 1500, она оставила животное у лестницы и ушла.

«Песель пытался преодолеть ступеньки, чтобы угнаться за хозяйкой, но все безуспешно. После мы вынесли собаку на улицу и пытались догнать женщину, такса бежала за ее машиной только на передних лапках и не смогла догнать, женщина скрылась. Мы оставили таксу у себя на лечение, назвали ее Пино, она плакала всю ночь и была в депрессии. После того как мы ее вылечим, планируем отдать в наш проверенный приют. Женщина эта до сих пор не объявилась», – рассказали в ветклинике представителям SHOT.