16+
Логотип Сиапресс
USD  53,3234   EUR  55,9640  

Новости

Больше новостей
Вы бы пошли на пиратский показ зарубежного кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к повторному прокату советского и российского кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Переезд сургутских чиновников на Маяковского, 15...
Комментировать
0
Больше опросов

​Bloomberg: в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу

В России впервые более чем за 100 лет произошел дефолт по внешнему долгу, сообщил Bloomberg

​Bloomberg: в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу
pixabay.com

В России в ночь на 27 июня впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям истек в воскресенье, что считается событием дефолта. Он может стать одним из крупнейших в истории, пишет со ссылкой на экспертов Forbes.

Официальное заявление о наступлении дефолта обычно делают международные рейтинговые компании, но санкции ЕС привели к тому, что они отозвали российские рейтинги, напоминает агентство. Согласно документам по российским гособлигациям, держатели могут сами объявить дефолт, если владельцы 25% непогашенных облигаций согласятся с тем, что произошло «событие дефолта».

Bloomberg отмечает, что при этом инвесторам не нужно действовать немедленно — согласно документам по облигациям, требования становятся недействительными только через три года с даты платежа. Дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, добавило агентство.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 11:34, просмотров: 92, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Умер Андрей Чибирев 1293
  2. ​Дачные удачи. Снимаем домик в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 715
  3. ​Высокий Мыс, возможно, получит автозаправочную станцию 679
  4. ​«Асса» в топе. Хит Сергея Соловьева стал самым кассовым перевыпуском советского кино 649
  5. Археологическая тропа появится в Сургутском районе 648
  6. ​Реалисты учат китайский: в Сургуте впервые прошел необычный ЕГЭ 643
  7. ​Бизнесмены Сургутского района подтвердили заслуженный статус награды «Золотой Меркурий» 609
  8. ​Плюс два десятка корон: сколько югорчан заразились ковидом за субботу? 606
  9. По Югре пронеслись смерчи 257
  10. В Сургуте «Ладу» намотало на столб – в больницу угодили четыре человека 224
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5662
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5033
  3. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2383
  4. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 1758
  5. «Спасти и сохранить» — главная экологическая акция Югры // Светлана Король 1582
  6. Получить в морду за пирсинг 1565
  7. Участок в Ханты-Мансийском районе закрыли на карантин из-за бешенства 1491
  8. Сургутян приглашают на очередной концерт под открытым небом от филармонии 1370
  9. Югорчанину грозит колония за кражу денег у покойного друга 1341
  10. ​В Сургуте поймали преступника на электросамокате 1318
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8462
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5662
  3. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5033
  4. Лужайки кончились 5029
  5. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 4785
  6. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3354
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3169
  8. Старики и дети 3064
  9. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3028
  10. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2904

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика