Магазины, продающие Lego в России, начали закрываться из-за недостатка товара

Сеть сертифицированных магазинов Lego «Мир кубиков» приостанавливает работу части своих площадок в России из-за недостатка товара. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо сети, разосланное покупателям. «Мир кубиков» работает в России с 2009 года и состоит из 81 магазина.

«Поставки Lego в Россию временно приостановлены, и мы продолжаем работать только за счет запасов на локальных складах. В связи с этим мы временно замораживаем работу некоторых магазинов», — говорится в письме сети.

Датская компания — производитель конструкторов Lego временно прекратила поставки своей продукции в Россию в начале марта.