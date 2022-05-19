Единый день голосования в 2022 году решено не переносить

Власти РФ отказались от планов перенести Единый день голосования в 2022 году на следующий год; также сохранятся прямые выборы губернаторов в стране, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

О том, что сентябрьский день голосования предполагается перенести на следующий год, ранее писали СМИ и многие телеграм-каналы, связывая это с продолжающейся спецоперацией. Однако накануне эти сообщения опроверг секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, а также со словами об отсутствии планов отмены губернаторских выборов выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что прямые выборы глав регионов запланированы в этом году в 14 субъектах федерации, еще в шести пройдут выборы в законодательные собрания. Напомним также, что Югра в список регионов, в которых губернатор избирается в ходе прямого голосования не входит.